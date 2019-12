Romantickou zříceninu borotínského hradu a jeho okolí využili filmaři několikrát, neznámější je pohádka Honza málem králem, ale někteří si vzpomenou i na Údolí krásných žab, Odvážná slečna, nebo Do nebíčka.

Borotín je jednou z nejstarších obcí Táborska. Ve 12. století patřil Vítkovcům. Východně od obce byl vybudován strážní hrad k ochraně důležité stezky z jihu Čech do Prahy. První zpráva o hradu je r. 1356, jako majitel je uveden Vítek z Borotína. Je možné, že právě on byl zakladatelem hradu. Jeho potomci patřili mezi zastánce Husova učení. K táborským hejtmanům patřil Mikuláš z Landštejna a Borotína. Ten se v r. 1434 přidal ke katolické straně a proto táborské vojsko hrad 21. května 1434 oblehlo. Zároveň podle tehdejšího zvyku vydrancovali a vypálili město Borotín. Hrad ale odolal, táborské vojsko se přesunulo do středních Čech a 30 května 1434 bylo poraženo v bitvě u Lipan. Bitvy se účastnil i Mikuláš z Landštejna a Borotína. Ten později hrad prodal Janu Malovcovi z Pacova. Jejich rodový znak se stal i znakem města Borotína.

Na místě neopevněného předhradí byl vystavěn barokní hospodářský dvůr. Malovcové vlastnili hrad až do roku 1613, kdy jej koupil Kryštof Vojkovský z Milhostic. Při stavovském povstání byl roku 1620 hrad vypálen a následně opuštěn. Získali jej spolu s dvorem Lobkovicové, v roce 1829 jej pak koupil Jan Nádherný z Prahy. Hrad se pak stal zdrojem stavebního kamene. V letech 1980 – 1982 byla zřícenina upravena a zajištěna. Areál je volně přístupný včetně zabezpečených sklepů. Barokní dvůr vícekrát změnil majitele, dnes je jako kulturní památka postupně opravován.

Hrad vícekrát navštívil i Karel Hynek Mácha, na jeho pobyt upozorňuje deska vsazená do zdi hradu.

Ať už naši předkové stavěli z kamene nebo z cihel, potřebovali maltu – a do malty vápno. Proto také máme u nás tolik místních názvů jako Vápenice, Vápenka, Vápno atd. Vápenec se těžil i z malých ložisek a zpracovával přímo na místě. Bylo to levnější, než doprava na delší vzdálenost. I tady je místo „Na Vápence“ se starým, zarostlým lomem. Jedna ze starých vápenek stála u rybníka pod zříceninou hradu. Na konci 19. století byla místní produkce nahrazena dovozem z Chýnova.

Městečko Borotín bylo za třicetileté války vícekrát vypleněno a vypáleno. I později zde docházelo k častým požárům. Přes město nevedla hlavní silnice ani železnice a proto nemohlo dojít k významnějšímu rozvoji průmyslu. Na druhou stranu to přispělo k zachování dobrého životního prostředí. V současnosti je Borotín městysem, ve kterém se po dlouhé době podařilo zajistit přírůstek obyvatelstva.

Asi nejznámějším borotínským rodákem je Jan Evangelista Kypta (1. 12. 1813 – 5. 4. 1868). Jeho životopis je jako román o životě obrozeneckého učitele a hudebníka. Jeho otec byl tkalcem, po jeho smrti mohl mladý Kypta pro nedostatek peněz absolvovat jen šestiměsíční kurz a stal se učitelským pomocníkem v Kunžaku a Číměři. Po absolvování varhanického kurzu získal v roce 1834 místo varhaníka v Jindřichově Hradci, rok nato se stal učitelem. Posledních 20 let prožil v Telči. Působil jako učitel na dívčí obecné škole, řídil chrámový sbor a orchestr a založil hudební školu. Je autorem učebnic zeměpisu, dějepisu a německé gramatiky. K tomu ještě stačil napsat Stručný dějepis města a panství Telče. Za jeho pedagogickou činnost mu byl udělen titul Vzorný učitel (a to tehdy něco znamenalo). Pastorální mše A-dur Jana Evangelisty Kypty se hraje dodnes. Mimo chrámovou hudbu komponoval i skladby zábavné a taneční. Napsal i vlastní životopis, ve kterém si stěžuje na hlad a špatnou stravu v mládí.

Městys Borotín a hrad spojuje naučná stezka J. E. Kypty. Je okružní, proto lze začít kdekoli - jak na hradě, tak v obci.

Hrad je volně přístupný

Zachovaly se obvodové zdi a zbytky hradních budov

Zřícenina je upravena, vstup bezpečný

Jak bylo ve středověku zvykem, na tloušťce zdí se nešetřilo

Z hradu jsou rozhledy do okolní krajiny

Kamení z rozpadlých zdí sloužilo jako stavební materiál

U hradu je barokním statek. Opravuje ho místní občanské sdružení

Okna a otvory po trámech ukazují polohu někdejších místností

Pohled na renovovanou část vedlejšího statku

Opěrná zeď nad údolím

Obloukové klenby oken

Vstup do sklepení

Podzemní prostory jsou upravené a bezpečné

Při návštěvě je baterka vhodná, ale obejdeme se i bez ní

Hrad, statek a mlýn

Rybník při cestě do Borotína

Městys Borotín

Kostel je na nejnápadnějším místě v obci

Jihočeské baroko

Rodný domek Jana Evangelisty Kypty

Pamětní deska

Rybníků je zde hodně

Borotín

Stezka je upravená a pohodlná

Zbytky sněhu zpestřují jinak fádní pole

Zimní ornamenty

Pohled na Borotín od hradu

Po několika kilometrech jsme zase zpět u zříceniny hradu Borotín

Když je už čas vánoční, zkuste si poslechnout Pastorální mši A-dur Jana Evangelisty Kypty:

video //www.youtube.com/embed/vLwAb14KEak